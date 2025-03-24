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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
24.03.2025 19:46
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Kadir Gecesi süresince yapılacak olan ibadetler arasında Ramazan ayı ibadeti başta olmak üzere oruç, namaz, sure ve dua ibadetleri yer alır. Müslümanlar Kadir Gecesi’nde ibadet etmenin çok büyük sevap olduğuna inanır ve bu düşünceyle hareket ederler. Bu ibadetler biri de Kadir Gecesi namazıdır. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekat?

İçindekiler

  • Kadir Gecesi namazı nedir?
  • Kadir Gecesi namazı neden kılınır?
  • Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi, İslam alemi için en kutsal ve manevi değeri en fazla olan gecelerden biridir. İslam’ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim’in indirildiğine inanılan bu gece için “bin aydan daha hayırlı” tanımlaması yapılmıştır. Buna göre, Allah’ın rahmeti ve mağfiretinin bolca olduğu bu mübarek gecede ibadet edilmesi eşsiz bir fırsattır. Özel bir anlamı olan Kadir Gecesi’nde gerçekleştirilen bütün ibadetlerin kat kat sevap ile müjdelendiğine inanılır.

Kadir Gecesi namazı nedir?

Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve bu yüzden son derece kutsal bir gece olarak görülür. Bu gecenin hangi güne denk geldiği konusunda çeşitli görüşler bulunsa da genelde Ramazan’ın son 10 gününde olduğu düşünülür ve 27. gece olarak kabul edilir.

İbadetle geçirilen bu özel geceyle alakalı Kadir Gecesi namazı da Müslümanların merak ettiği ortak konulardan biridir. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan herhangi bir Kadir Gecesi namazı açıklaması mevcut değildir. İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.) ise şöyle buyurmuştur:

"Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur."

Kadir Gecesi namazı neden kılınır?

Kadir Gecesi faziletlerinin oldukça büyük olduğuna inanılır. Bu özel gecede gerçekleştirilen ibadet ve dualar, bin aydan daha iyidir. Bu düşünceden yola çıkarak Müslümanlar, Kadir gecesini en iyi şekilde değerlendirmek için gecenin büyük bölümü namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek ederek geçirilir.

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi namazı kaç rekat sorusuna yanıt olarak; Kadir Gecesi namazı, kesin bir bilgi olmayıp kişisel tercihe göre farklı rekatlarda kılınabilir. Kadir Gecesi namazı için tavsiye edilen namaz genellikle 4 rekat ya da 12 rekat olarak kılınır. Dolayısıyla niyet edip 2 rekat daha fazlasını kılmak mümkündür. Bazı görüşlere göre 100 rekat namazın da kılınabileceği belirtilmiştir.

Birinci rekat içerisinde Fatiha ile 3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi ve 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi okunur. Kadir Namazı kılınışı esnasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selam verdikten sonra 11 defa “Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd” denir.

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Anahtar Kelimeler:
Namaz Kadir gecesi Ramazan
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