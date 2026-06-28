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Kadir İnanır’ın cenazesinde hareketli anlar! Kılıçdaroğlu gelince...

Kadir İnanır için düzenlenen cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’nun cami avlusuna gelişi sırasında kısa süreli hareketlilik yaşandı. O anlarda seslerin yükseldiği duyuldu.

Kadir İnanır’ın cenazesinde hareketli anlar! Kılıçdaroğlu gelince...
Mehmet Hazar Gönüllü

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, bugün sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı törende, mutlak butlan kararıyla göreve döndükten sonra siyaset sahnesinde tartışılmaya devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cami avlusuna gelişi sırasında yoğun kalabalık nedeniyle hareketli anlar yaşandı.

Kılıçdaroğlu'na ekibinden Berhan Şimşek ve Gürsel Tekin'in de eşlik ettiği görüldü. Kılıçdaroğlu’nun cami avlusuna girdiği sırada törendeki yoğun kalabalık nedeniyle güvenlik ekipleri bölgede koridor oluşturmaya çalıştı.

CAMİ AVLUSUNDA HAREKETLİ ANLAR

Kılıçdaroğlu’nun cenaze namazı için saf düzenine geçişi sırasında kısa süreli yoğunluk yaşandı. Güvenlik görevlileri, kalabalık içinde geçiş güzergahını açmaya çalışırken cami avlusunda kısa süreli hareketlilik oluştu.

Kadir İnanır’ın cenazesinde hareketli anlar! Kılıçdaroğlu gelince... 1

GÜVENLİK EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Törendeki kalabalık nedeniyle güvenlik ekipleri ve korumalar, Kılıçdaroğlu’nun ilerleyebilmesi için önlem aldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu için Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da devreye girdiği görüldü.

Hareketli anlar kameraya da yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Kadir İnanır cenaze
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