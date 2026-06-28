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Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Ersoy: "İkinci bir Kadir İnanır olmayacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kadir İnanır'a veda etmek, aslında hayatımızın unutulmaz anılarına ve Yeşilçam'ın altın dönemine veda etmektir." dedi.

Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Ersoy: "İkinci bir Kadir İnanır olmayacak"
Recep Demircan

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ndeki anma programının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınırken törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy burada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.,

Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Ersoy: "İkinci bir Kadir İnanır olmayacak" 1

Ersoy, İnanır'ın Türk sinemasına bıraktığı mirasın gelecek kuşaklara ilham vermeye devam edeceğini söyledi.

Ersoy, İnanır'ın Türk sinemasında müstesna bir yer edindiğini belirterek, "Yeşilçam'ın hayatımıza uzanan, evimize ve ailemize dâhil olan eşsiz değerlerini birer birer uğurluyoruz. Bir devir artık geride kalıyor. O devirle birlikte birkaç neslin anıları, heyecanları ve unutulmaz hatıraları da hafızalarımızda yerini alıyor." ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Ersoy: "İkinci bir Kadir İnanır olmayacak" 2

Kadir İnanır'ın beyaz perdede canlandırdığı karakterlerle milyonların hayatına dokunduğunu vurgulayan Ersoy, usta sanatçının Türk sinemasına kazandırdığı eserlerin yıllar geçse de değerinden hiçbir şey kaybetmeyeceğini dile getirdi.

Ersoy, "Dila Hanım, Derviş Bey, Bodrum Hâkimi, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan... Onun filmleri anıldığında hepimizin zihninde unutulmaz sahneler canlanıyor. Büyük sanatçılar geride sadece filmler değil, nesiller boyu yaşayacak izler bırakırlar." dedi.

Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı! Bakan Ersoy: "İkinci bir Kadir İnanır olmayacak" 3

Kadir İnanır'ın döneminin en güçlü yapımlarına hayat verdiğini ve Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan pek çok eserde unutulmaz performanslar sergilediğini ifade eden Ersoy, "İkinci bir Kadir İnanır olmayacak. Ancak onun açtığı yolda yeni sanatçılar yetişecek, mirası yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

Bakan Ersoy, açıklamasının sonunda Kadir İnanır'ın ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileyerek, "Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Aziz hatırası ve eserleriyle daima yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy Kadir İnanır
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