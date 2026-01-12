Kafa kafaya çarpışma, 3 can kaybı! Adıyaman'da otobüsle çarpışan araba pert oldu

Adıyaman'da bu sabah yolcu otobüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken içindeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi ise yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
İhbarla bölgeye çok sayıda UMKE, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Hurdaya dönen otomobilde Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci hayatını kaybetti. Cansız bedenler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaralanan 3 kişi de ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
