Kafa kafaya çarpışma, 3 can kaybı! Adıyaman'da otobüsle çarpışan araba pert oldu

Kahta'daki kazada aynı araçtan 3 kişi can verdi. Yolcu otobüsüyle çarpışan araç hurdaya dönerken olay yerinden görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Adıyaman'da bu sabah yolcu otobüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken içindeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi ise yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

İhbarla bölgeye çok sayıda UMKE, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

AYNI ARAÇTAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen otomobilde Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci hayatını kaybetti. Cansız bedenler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan 3 kişi de ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

