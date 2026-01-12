Kafa kafaya çarpışma, 3 can kaybı! Adıyaman'da otobüsle çarpışan araba pert oldu

Adıyaman'da bu sabah yolcu otobüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken içindeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi ise yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

İhbarla bölgeye çok sayıda UMKE, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

AYNI ARAÇTAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen otomobilde Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci hayatını kaybetti. Cansız bedenler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan 3 kişi de ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır