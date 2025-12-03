Kişiler boyun kütleterek anlık olarak bir rahatlama hissetseler de bu durum uzun vadede sakıncalı kabul edilmektedir. Psikolojik olarak kişiye iyi gelen bu durum fizyolojik olarak ciddi hasarlara neden olabilmektedir. Boyun eklemlerini bazı zamanlarda hareket ettirmek kişiler açısından zararlı olmasa da boyun kütletmenin sürekli yapılan bir alışkanlık haline gelmesi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Boyun kütletme eylemi çok sık ve düzenli bir şekilde yapılırsa kaslarda bağlarda ve eklemlerde birçok hasar meydana gelebilir. Şiddetli olarak yapılan kütletmeler uzun süre devam ederse felce dahi neden olabileceği bilinmektedir. Ayrıca boyun kireçlenmesi gibi rahatsızlıklar da kendini gösterebilir.

Kafamızı çevirince bazen neden "küt" eder? Sebebi nedir?

Boyun kütletmek, boyunda bulunan eklem yapılarından kaynaklanmaktadır. İnsanların kafasını çevirdiği zaman bazen küt sesi duyması boyun kütletmesi olarak adlandırılmaktadır. Kütleme sırasında biyomekanik olarak tanımlanan bir süreç gerçekleşir. Kütleme esnasında başın çevrilmesi ile faset eklemleri arasındaki basınç hızlı olarak değişmektedir.

Ani olarak yaşanan bu basınç düşüşü eklem sıvısında mikroskobik gaz kabarcıklarının meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu kabarcıklar patladığı zaman küt sesi duyulur. Boyun çevrildiği ya da geriye doğru itildiği zaman eklemlerin içindeki basınç ani bir şekilde düşer. Yaşanan basınç değişimi ile birlikte sinoviyal sıvı içinde çözünmüş olan karbondioksit nitrojen ve oksijen gazları kabarcık haline dönüşür ve kısa süre içinde patlar. Bu süreçte de ortaya çıkan ses halk arasında kütleme olarak isimlendirilmiştir.

İnsanlarda boyun kütletme durumu ya da alışkanlığı genel olarak bilinçsiz bir şekilde gerçekleşir. Bu davranışın altında birkaç neden yatabilmektedir. Bunlar kas gerilimi, stres, duruş bozuklukları, psikolojik olarak rahatlama çabası gibi nedenlerdir. Kütletme esnasında baş çevrilir ve faset eklemleri arasındaki basınç çok hızlı bir şekilde değişir. Hangi nedene bağlı olarak yapılırsa yapılsın boyun kütletmek ciddi sorulara yol açabilir.

Kafayı hızlı çevirince gelen küt sesi ya da boyun kütletme birçok sağlık sorununa ve vücut hasarına sebep olabilmektedir. Eğer doğru bir şekilde yapılmazsa boyun kütletmesi omurga sağlığı ve eklem sağlığı için bir tehdit oluşturabilir. Kütletme hareketi sinirlere baskı yapacağı için uzun vadede sinir sıkışmalarına da yol açabilir.

Boyun kütlemesi durumunun insan sağlığına zarar verebilecek bazı etkileri ve sonuçları şu şekildedir:

Boyun tutulmasına neden olabilir.

Kas spazmları yaşanabilir.

Sinirlere baskı yapıldığı için sinir sıkışması sorunu ortaya çıkabilir.

Omurga sağlığı bozulabilir.

Eklemler zarar görebilir.

Uzun vadede boyun kireçlenmesi sorunu ortaya çıkabilir.

Ani bir şekilde damar yaralanması olabilir.

Felç riski oluşabilir.

Boyundaki kan damarları olumsuz olarak etkilenebilir.

Boyun kütletme durumu temel olarak eklemler arasında gaz kabarcıklarının patlaması sonucunda meydana gelen seslerle genel olarak geçici bir rahatlama hissi vermesi ile bilinir. Ancak bu kötü alışkanlık uzun vadede omurga sağlığını ve eklemleri çok ciddi anlamda olumsuz olarak etkileyebilir.

Eklemlerdeki eklem kapsülleri ve dokular zarar görebilir ve bu durum da eklemlerde kireçlenmeye yol açabilmektedir. Ani olarak yapılan boyun kütletmesi durumu boyun kaslarında spazm oluşturabilir. Kontrolsüz olarak ani boyun çevirmesi ile gelen kütleme boyun damarlarına yırtılmalara da neden olabilir.