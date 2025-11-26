Kafede kız kardeşinin başına tabanca dayayıp, 'şaka yaptım' dedi! Gözaltına alındı

Olay, Girne Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. Murat Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı yanındaki kız kardeşi Eylül Ö’nün başına dayadı. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

KARDEŞİNİN BAŞINA SİLAH DAYADI, 'ŞAKA YAPTIM, KURU SIKIYDI' DEDİ

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli Murat Ö’yü yakalayarak gözaltına aldı. Murat Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, kız kardeşine şaka yaptığını, tabancanın kuru sıkı olduğunu ve kendisine ait olmadığını öne sürdü.

KIZ KARDEŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Eylül Ö. ise ağabeyinden şikayetçi olmadı. Murat Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(DHA)

