Kafeye otomatik tüfekle ateş eden şüpheli yakalandı

Adana’da ayrıldığı kız arkadaşıyla konuşmaya gittiği kafede darp edilen genç, otomatik tüfekle iş yerine ateş açıp kaçarken olay anı anbean kameralara yansımıştı. Sırra kadem basan genç, 2 ay süren çalışma sonucu yakalanırken "Pişmanım" savunması yaptı ancak tutuklanmaktan kurtarılamadı.

Olay, 9 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, A.T. (25), ayrıldığı sevgilisinin çalıştığı kafeye giderek eski kız arkadaşıyla konuşmak istedi. Durumdan rahatsız olan kızı fark eden kafe sahipleri A.T.’yi darp edip dışarı attı. Kin besleyen A.T. evine gidip otomatik av tüfeğini alıp geri geldi. Şüpheli defalarca iş yerine ateş edip kaçtı. O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay boyunca ekipleri A.T.’nin izini sürdü. İlçeye bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde olduğu belirlenen A.T., polis tarafından sokak ortasında kıskıvrak yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli, "Bir anlık sinirle ateş açtım, pişmanım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak: İHA

