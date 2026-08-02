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Kağıthane'de duvar otoparka devrildi! Sıfır araçlar zarar gördü: 30 milyon liralık hasar

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Kağıthane’de bir binanın duvarı, yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait araçların bulunduğu açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi. Olayın ardından bayi müdürü emniyete giderek şikayetçi oldu. Duvarın neden çöktüğüne yönelik inceleme başlatılırken, zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğu belirtildi.

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil bayiinin stoktaki sıfır kilometre araçlarının bulunduğu açık otoparkın yanındaki binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Kağıthane de duvar otoparka devrildi! Sıfır araçlar zarar gördü: 30 milyon liralık hasar 1

DUVAR 12 SIFIR ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Duvarın parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü. Çökme sonucu otoparkta bulunan 12 sıfır kilometre araçta hasar meydana geldi.

Kağıthane de duvar otoparka devrildi! Sıfır araçlar zarar gördü: 30 milyon liralık hasar 2

KARAKOLA GİDİP ŞİKAYET ETTİ

Otomobil bayiinin müdürü Hüseyin Ü., olayın ardından Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikayette bulundu.

Kağıthane de duvar otoparka devrildi! Sıfır araçlar zarar gördü: 30 milyon liralık hasar 3

ZARAR 30 MİLYON LİRA

Hüseyin Ü., şikayetinde araçlarda oluşan toplam zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti. Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duvarın çökme nedeninin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkması bekleniyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane Otomobil
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