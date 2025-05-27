İstanbul'da eğlence mekanına bombalı saldırı! Yaralılar var

Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce el bombası atıldı.

3'Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine belirtilen adrese, çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olayda yaralanan 3'ü ağır 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, araçların altı ve sokakta bomba arama köpeğiyle alan taraması yaptı. Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır