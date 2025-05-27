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İstanbul'da eğlence mekanına bombalı saldırı! Yaralılar var

İstanbul Kağıthane'de restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine bombalı saldırı düzenlendi. Mekana el bombası atılması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da eğlence mekanına bombalı saldırı! Yaralılar var

Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce el bombası atıldı.

3'Ü AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine belirtilen adrese, çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olayda yaralanan 3'ü ağır 7 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

AA-20250527-38092127-38092125-KAGITHANEDE_IS_YERINE_PATLAYICI_MADDE_ATILMASI_SONUCU_7_KISI_YARALANDI

Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, araçların altı ve sokakta bomba arama köpeğiyle alan taraması yaptı. Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

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Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul bombalı saldırı
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