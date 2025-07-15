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Kağıthane'de iki motosiklet çarpıştı, savrularak refüje çarptılar: 4 yaralı

Kağıthane'de iki motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kağıthane'de iki motosiklet çarpıştı, savrularak refüje çarptılar: 4 yaralı

Kaza, saat 14.45 sıralarında Kemerburgaz yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Korkmaz'ın kontrolündeki 07 BUT 21 plakalı motosiklet ile Osman Nuri Kızılkaya'nın yönetimindeki motosiklet henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kağıthane de iki motosiklet çarpıştı, savrularak refüje çarptılar: 4 yaralı 1

SAVRULARAK REFÜJE ÇARPTI

Kazanın etkisiyle savrularak refüje çarpan motosikletlerdeki sürücüler ve arkalarındaki yolcuları yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoldan geçenlerin yardımına koştuğu yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

(DHA)

15 Temmuz 2025
15 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Kağıthane motosiklet motosiklet kazası
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