HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kağıthane’de iş merkezinin çatısında yangın

Kağıthane’de 5 katlı iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kağıthane’de iş merkezinin çatısında yangın

Yangın saat 20.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Ay Çıkmazı Sokak üzerindeki 5 katlı iş merkezinin çatısında başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede binanın çatısına yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Kağıthane’de iş merkezinin çatısında yangın 1

YANGIN SONRASINDA BİNANIN ÇATISINDA HASAR OLUŞTU

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrasında binanın çatısında hasar oluştu.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van’da traktörün römorku devrildi: 8 yaralıVan’da traktörün römorku devrildi: 8 yaralı
Okul önünde uyuşturucu kameraya yansıdıOkul önünde uyuşturucu kameraya yansıdı

Anahtar Kelimeler:
yangın Kağıthane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genç oyuncunun talihsiz kazası... Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Genç oyuncunun talihsiz kazası... Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten uyuşturucu çıktı

Polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten uyuşturucu çıktı

Yer: Erzurum! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü var...

Yer: Erzurum! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü var...

İddialar sonrası AK Parti'de 'Mücahit Birinci' hareketliliği

İddialar sonrası AK Parti'de 'Mücahit Birinci' hareketliliği

Antalya'da eski eş dehşet saçtı! 1'i ağır 2 yaralı

Antalya'da eski eş dehşet saçtı! 1'i ağır 2 yaralı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.