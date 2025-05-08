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Kağıthane'de iş yerinde yangın: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Kağıthane'de bulunan iş yerinde yangın çıktı. Olay yerinde 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralandı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kağıthane'de iş yerinde yangın: 1 ölü, 3 yaralı

Yangın, saat 14.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Yılmaz Sokak'taki motosiklet tamirhanesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre; Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katında bulunan motosiklet tamirhanesinde kaynak işlemi sırasında patlama meydana geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Patlama kaynaklı çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi içerde mahsur kaldı. Alevleri görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında tamirhanede bulunan Oğuzhan Gündoğdu (31) olay yerinde hayatını kaybederken Mustafa G. (56), Cemal Ö.(58), Ümit Ç. (39) yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken Ümit Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken hayatını kaybeden Oğuzhan Gündoğdu için savcılık olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kağıthane
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