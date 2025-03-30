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  4. Kağıthane'de kanlı pusu! Takip edip otomatik silahlarla 13 el ateş ettiler... 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kağıthane'de kanlı pusu! Takip edip otomatik silahlarla 13 el ateş ettiler... 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

30.03.2025 10:57
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30.03.2025 10:57
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Kağıthane'de 17 yaşındaki Aber Karademir caddede duraklama yapan otomobilde beklediği sırada kendisini takip eden cipten inen maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar otomatik silahlarla 13 el ateş etti. Araç içindeki Karademir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kanlı pusu anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aber Karademir arkadaşıyla otomobile binerek caddede ilerlemeye başladı.

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CİPTEN İNEN MASKELİ 2 KİŞİ OTOMATİK SİLAHLARLA 13 EL ATEŞ ETTİ

Bir süre sonra duran otomobilin yanına bir cip yaklaştı. Araçtan inen maskeli 2 saldırgan otomatik silahla 13 el ateş etti. Saldırı sonucu Karademir, vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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17 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Karademir yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Karademir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan Karademir'in yakınları ise hastaneye geldi.

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OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırının yapıldığı aracın plakası tespit edildi. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekerek kapattığı caddede, olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 1 saat çalışma yaptı.

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EKİPLER SALDIRGANLARI ARIYOR

Çalışmaların ardından boş kovanlar delil torbasına konularak emniyete götürüldü. Kurşunların isabet ettiği araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane genç pusu
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