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Kağıthane’de kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kişinin cesedi İstanbul Boğazı'nda bulundu

Kağıthane’de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mustafa Doyan’ın (80) cansız bedeni İstanbul Boğazı’nda bulundu. Doyan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kağıthane’de kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kişinin cesedi İstanbul Boğazı'nda bulundu

Olay, saat 10.00 sıralarında İstanbul Boğazı’nda Yeniköy açıklarında meydana geldi. Balık tutmak için sahile gelenler, denizde bir kişinin hareketsiz su yüzeyinde olduğunu görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kağıthane’de kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kişinin cesedi İstanbul Boğazı nda bulundu 1

CANSIZ BEDENİ BOĞAZDA BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı erkek cesedi kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kağıthane’de kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kişinin cesedi İstanbul Boğazı nda bulundu 2

KIZI KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin 80 yaşındaki Mustafa Doyan’a ait olduğu tespit edildi. Doyan’ın saat 00.10 sıralarında evinden ayrıldığı, kendisinden haber alamayan kızının ise saat 07.00 sıralarında Kağıthane’de kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane deniz
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