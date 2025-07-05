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Kağıthane’de moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kağıthane’de moloz yüklü hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kağıthane’de moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah G. idaresindeki 34 AKT 163 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak devrildi, ardından yolun ortasında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

DÖKÜLEN HAFRİYAT NEDENİYLE YOLUN BİR KISMI TRAFİĞE KAPANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kamyon içerisinden çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, dökülen hafriyat nedeniyle yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Kaza yerine gelen iş makineleri yardımıyla yola saçılan moloz yığınları temizlendi. Daha sonra devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane kaza
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