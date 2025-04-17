HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kağızman’da arı kovanı hırsızları yakalandı

Kağızman’da arı kovanı hırsızları jandarma ekiplerince yakalandı.

Kağızman’da arı kovanı hırsızları yakalandı

Kars’ın Kağızman ilçesinde bağlı Tomruktaş köyünde meydana gelen arı kovanı hırsızlığı olayını aydınlatılması için Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalarda olay şüphelisi olduğu tespit edilen 2 şüpheli, Kağızman’da yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte toplam 49 arı kovanı ele geçirildi. Arı kovanı hırsılarının Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Gaziler köyünde meydana gelen arı kovanı hırsızlığı olayı şüphelileri ile aynı kişiler olduğu da ortaya çıktı.

Jandarma ele geçirilen kovanları, mağdur olan kovan sahibi vatandaşlara teslim etti. Arı kovanı hırsızlığını gerçekleştiren şüpheli 2 kişi ise adli makamların talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırılarında en az 18 kişi daha hayatını kaybettiİsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırılarında en az 18 kişi daha hayatını kaybetti
Samsun’da traktör kazası: 1 ölüSamsun’da traktör kazası: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 Beşiktaş Belediyesi çalışanı hakkında yeni gözaltı kararı! Aralarında başkan yardımcısı da var

12 Beşiktaş Belediyesi çalışanı hakkında yeni gözaltı kararı! Aralarında başkan yardımcısı da var

Son kez sete çıktı! Final bölümünden görüntüler ifşa oldu

Son kez sete çıktı! Final bölümünden görüntüler ifşa oldu

Rasim Ozan’a tepkiler çığ gibi! Ahmet Hakan da canlı yayında kendisini tutamadı

Rasim Ozan’a tepkiler çığ gibi! Ahmet Hakan da canlı yayında kendisini tutamadı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Kadirov rejiminden akılalmaz infaz! Dikkat çeken ‘Türkiye’ detayı

Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

Sadece bankadaki kasasından 26 kilo altın çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.