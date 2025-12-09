HABER

Kağızman’da 7 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Kağızman Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma ekipleri, hakkında "Bakırköy Asliye Ceza İlmat Masası (2025/253698) tarafından Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma vb. 245/2" suçundan (7) yıl (6) ay hapis cezası ile arama kararı bulunan kişiyi Kağızman’da yakalayarak gözaltına aldı.
Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığımız, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir

hapis
