Kahraman doktor! Sedye üzerine çıkıp ambulansa kadar kalp masajı yaptı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçta bulunan sürücü İsmail Ş. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sevk öncesi kalbi durunca, doktor ambulansa kadar sedye üzerinde kalp masajı yaptı. Hasta yakınlarının yaşadığı panik ve feryatlar kameraya yansırken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Artvin'deki kaza, ilçeye bağlı Adakale Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan İsmail Ş., direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü İsmail Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra Ardanuç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde Yusuf Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan İsmail Ş'nin Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

AMBULANSA KADAR SEDYE ÜZERİNE ÇIKIP KALP MASAJI YAPTI

Sevk hazırlıkları sırasında sedye ile ambulansa götürülen İsmail Ş.'nin kalbinin durduğu belirlendi. Bunun üzerine Ardanuç Devlet Hastanesi doktoru, zamanla yarışarak sedye üzerine çıkarak hastaya kalp masajı yapmaya başladı.

Doktor ambulansa gidene kadar kalp masajını bırakmadı. Kalbi yeniden çalıştırılmaya çalışılan İsmail Ş., 112 Acil Sağlık ekipleri eşliğinde Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sırasında hasta yakınlarının yaşadığı panik ve feryatlar dikkat çekti.
Yaralı İsmail Ş.'nin tedavisi Artvin Devlet Hastanesi'nde devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

