Kahramanmaraş 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta hava durumu 1 Aralık 2025 itibarıyla kısmen güneşli ve serin bir şekilde seyredecek. Gündüz sıcaklığı 10°C’ye ulaşacakken, gece -1°C civarında olacak. 2 Aralık'ta güneşli, 3 Aralık'ta ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile -1°C arasında değişecek. İlk haftada yağışlı hava da etkili olacak. Sabah ve akşam serinliğine dikkat edilmeli ve yolculuklarda önlem alınmalıdır.

Sedef Karatay

Kahramanmaraş'ta 1 Aralık 2025 Pazartesi günü kısmen güneşli ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 10°C. Gece en düşük sıcaklığın -1°C olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %81 olarak öngörülüyor. Rüzgar hızı ise 3.2 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:28, gün batımı 17:14 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 2 Aralık Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 3°C arasında değişecek. 3 Aralık Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 9°C ile -1°C arasında seyredecek. 4 Aralık Perşembe günü bulutların arasından ara ara güneş görünecek. Sıcaklıklar 8°C ile 0°C arasında olacak. 5 Aralık Cuma günü artan bulutlarla sıcaklıklar 10°C ile 1°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 2°C arasında olacak. 7 Aralık Pazar günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 5°C ile 1°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklerden ötürü sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemli. Gündüz güneşli anlar yaşansa da, sabah ve akşam serinliğine hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Ayrıca, yolculuk yaparken dikkatli olunması gerekiyor. Sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek sis ve buzlanma durumlarına karşı tedbirli olunmalıdır.

Kahramanmaraş'ta 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde yağışlı havanın etkili olacağına dair uyarılar mevcut. Şehir genelinde sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle bu tarihlerde dışarı çıkarken şemsiye ve uygun kıyafetlerle hazırlanmak öneriliyor.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanması muhtemel. Gündüz güneşli anlar olacak. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde serinlik ve yağış ihtimaline karşı uygun önlemler alınmalıdır.

hava durumu Kahramanmaraş
