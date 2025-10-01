Kahramanmaraş 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29°C civarlarında olacak. Gece ise 18°C civarında seyredecektir. Rüzgar kuzeybatı yönünden esmesinin yanında saatte 9-13 km hızla eseceği öngörülüyor. Nem oranı gün boyunca %26 ile %66 arasında değişecektir.

İlerleyen günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 2 Ekim Perşembe günü hava sıcaklığı 29°C olacak. 3 Ekim Cuma günü ise sıcaklığın 28°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar hızının 20 km/saat civarında esmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli kalacak. Gündüzleri sıcaklıklar yüksek, geceleri ise serin geçecektir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanılması faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunması gerekecek. Rüzgarın hızında artış olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Açık alanlarda dikkatli olunması, olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önemlidir.