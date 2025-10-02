Kahramanmaraş 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 29°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 14°C seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Nem oranı ise %56 civarında.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 3 Ekim Cuma günü sıcaklıklar 28°C civarında kalacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 32°C’ye yükselecek. O gün sıcak bir gün yaşanacak. 5 Ekim Pazar günü sıcaklık 32°C seviyelerinde kalacak. Hava yine açık olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı. Cilt koruyucu ürün uygulanmalı ve bol su tüketilmelidir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Böylece vücut ısısı dengede tutulur.

Bu günlerde sıcaklıkların yüksek olması riski artırıyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekiyor. Aşırı sıcaklardan etkilenmemeleri için iç mekanlarda zaman geçirmeleri önerilir. Serin ortamlarda bulunmaları da faydalı olacaktır. Sıcak havalarda egzersiz yaparken aşırıya kaçılmamalıdır. Vücut zorlanmamalıdır.

Bu dönemde hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporları takip edilmeli. Planlar buna göre düzenlenmelidir. Böylece olası olumsuz hava koşullarından etkilenmeme şansı artar.