Kahramanmaraş 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 2 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C’ye çıkarken gece sıcaklık 0°C’ye düşecek. 3 Kasım’da hava güneşli geçecek ve sıcaklık 20°C civarında olacak. 4 Kasım, yer yer sağanak yağmur bekleniyor. 5 ve 6 Kasım günlerinde hava çok bulutlu, sıcaklık 15-17°C arasında değişecek. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması, planları esnek tutmayı gerektiriyor.

Kahramanmaraş'ta 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklık 0°C seviyelerine düşecek. Nem oranı %32. Rüzgar hızı 3.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:58. Gün batımı ise 17:32 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler öngörülüyor. 3 Kasım Pazartesi günü hava, yüksek bulutlar arasında güneşli geçecek. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. 4 Kasım Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. 5 Kasım Çarşamba ve 6 Kasım Perşembe günleri çok bulutlu hava koşulları hakim olacak. Bu günlerde sıcaklıklar 15-17°C arasında değişecek. 7 Kasım Cuma günü hava sıcaklığı 19°C'ye yükselecek. 8 Kasım Cumartesi günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar kullanmalısınız. Sıcaklıklar düştüğünde kat kat giyinmekte fayda var. Vücut ısınızı dengeleyerek soğuk algınlıklarından korunabilirsiniz. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
