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Kahramanmaraş 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü güneşli bir hava ile karşılanacak.

Kahramanmaraş 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş, 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz hava sıcaklığının 34°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 19°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı gündüz %16, gece %42 seviyelerinde olacak. Rüzgar kuzey-batı yönünden saatte 11 km hızla esmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 31°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü sıcaklık 30°C civarında olacak. 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların tekrar 34°C'ye ulaşması öngörülüyor. Nem oranları gündüz saatlerinde %13 ile %21 arasında değişecek. Rüzgar hızları ise saatte 11 km ile 22 km arasında olacak.

Bu sıcak hava koşulları altında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak güneş yanıklarını önleyebilir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları önemlidir. Evlerde perdeleri kapalı tutmak, fan veya klima kullanmak iç mekanların serin tutulmasına yardımcı olur. Sıcak hava dalgaları sırasında aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve vücudu fazla yormamak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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