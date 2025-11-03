HABER

Kahramanmaraş 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta hava durumu 3 Kasım'da bulutlu geçecek ve gün içinde sıcaklık 19°C, geceyse 8°C civarında olacak. 4 Kasım'da güneşin görünmesi bekleniyor, sıcaklık ise 14°C ve 1°C arasında değişecek. 6 Kasım'da sağanak yağışlar yaşanacak, en yüksek sıcaklık 16°C olacak. Bu süre zarfında hava koşullarına dikkat edilmeli, uygun kıyafet ve ekipmanlarla seyahat planları yapılmalıdır. Hız limitlerine uyulmalı ve sağlık korunmalıdır.

Kahramanmaraş'ta 3 Kasım Pazartesi günü hava durumu bulutlu geçecektir. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C olacaktır. Gece ise en düşük sıcaklık 8°C civarında beklenmektedir. Nem oranı %35, rüzgar hızı 0.5 km/saat olarak tahmin edilir. Gün doğumu saati 07:00’dir. Gün batımı saati 17:30’dur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacaktır. 4 Kasım Salı günü bulutlar arasında güneşin ara ara görünmesi beklenmektedir. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık ise 1°C olacaktır. 5 Kasım Çarşamba günü puslu, güneşli bir hava etkili olacaktır. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık 2°C olarak öngörülmektedir. 6 Kasım Perşembe günü sağanak yağışlar beklenmektedir. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 2°C olacaktır. 7 Kasım Cuma günü puslu, güneşli hava devam edecektir. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 1°C öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere dikkat edilmelidir. Özellikle 6 Kasım'daki sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız. Uygun kıyafet ve ekipmanları yanınıza almanız faydalıdır. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Ani sıcaklık değişimlerine karşı vücudunuzu korumak önemlidir. Kat kat giyinmek ve bol su tüketmek sağlık açısından faydalıdır.

