Kahramanmaraş 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 4 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu, açık ve güneşli bir gün olarak tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklık 30°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 26°C beklenmektedir. Rüzgar ise batı yönünden saatte 7 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı %63 civarında olması tahmin edilmektedir.

5 Ekim Pazar günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 31°C civarında seyretmesi bekleniyor. 6 Ekim Pazartesi günü de benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıkların 27°C civarında olması öngörülüyor. 7 Ekim Salı günü ise hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 26°C civarında olacağı tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygundur. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek gereklidir. Rüzgarın batı yönünden esmesi nedeniyle açık alanlarda dikkatli olunması faydalı olacaktır.