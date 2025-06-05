HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Kahramanmaraş 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş'ta 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bir gün olarak tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık değerleri, bölgenin Haziran ayı için tipik değerlerinin üzerindedir. Yaz mevsiminin başlangıcına işaret etmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 36°C'ye, 7 Haziran Cumartesi günü ise 37°C'ye ulaşması öngörülmekte. Bu yüksek sıcaklıklar, Kahramanmaraş'ın Haziran ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir. Yaz mevsiminin etkisini artıracaktır.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması gerekmektedir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde, güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Vücudun su dengesini korumak için bol su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak sağlığı korumaya yardımcı olur.

Sıcak havaların etkisiyle hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Yaşlılar ve çocuklar bu gruplar arasında yer almaktadır. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar trafik yoğunluğu ve hava kirliliğini artırabilir. Araç kullanırken klima sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olmak önemlidir. Hava kirliliğinin yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve enerji verimli ürünleri tercih etmek faydalı olacaktır. Bu önlemler çevreye ve bütçenize katkı sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldıÜnlü iş insanı Fatih Fil'e silahlı saldırı! Kanlar içinde yere yığıldı
Çanakkale de güne depremle uyandıÇanakkale de güne depremle uyandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otoyol ücretleri ile ilgili yeni karar! Sistem değişti artık otomatik olarak artacak…

Otoyol ücretleri ile ilgili yeni karar! Sistem değişti artık otomatik olarak artacak…

Cezaevi önlerinde büyük hareketlilik! Kiminin 3 yılı vardı kiminin 75 günü: 'Bu yasa çok iyi oldu'

Cezaevi önlerinde büyük hareketlilik! Kiminin 3 yılı vardı kiminin 75 günü: 'Bu yasa çok iyi oldu'

Vatandaş el mahkum olunca ödüyor, yüzde 100'e varan zam...

Vatandaş el mahkum olunca ödüyor, yüzde 100'e varan zam...

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme

Türkiye'nin konuştuğu Marmaray'daki yumruklu saldırıda yeni gelişme

Kurban almak isteyen vatandaşları bu yöntemle kandırıyorlarmış

Kurban almak isteyen vatandaşları bu yöntemle kandırıyorlarmış

Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

Özel: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne operasyonda sahte görüntü kullandılar"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.