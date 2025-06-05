Kahramanmaraş 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Kahramanmaraş'da hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu bol güneş ışığı ile yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bir gün olarak tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık değerleri, bölgenin Haziran ayı için tipik değerlerinin üzerindedir. Yaz mevsiminin başlangıcına işaret etmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 6 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 36°C'ye, 7 Haziran Cumartesi günü ise 37°C'ye ulaşması öngörülmekte. Bu yüksek sıcaklıklar, Kahramanmaraş'ın Haziran ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir. Yaz mevsiminin etkisini artıracaktır.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması gerekmektedir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde, güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Vücudun su dengesini korumak için bol su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak sağlığı korumaya yardımcı olur.

Sıcak havaların etkisiyle hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Yaşlılar ve çocuklar bu gruplar arasında yer almaktadır. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar trafik yoğunluğu ve hava kirliliğini artırabilir. Araç kullanırken klima sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olmak önemlidir. Hava kirliliğinin yüksek olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Enerji tasarrufu sağlamak için gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve enerji verimli ürünleri tercih etmek faydalı olacaktır. Bu önlemler çevreye ve bütçenize katkı sağlayacaktır.