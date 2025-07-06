Kahramanmaraş 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 6 Temmuz 2025 Pazar günü güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 37°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 19°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 39°C, 8 Temmuz Salı günü de 39°C olarak tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha belirginleşecek.

Böylesi sıcak günlerde vücut ısısını dengelemek önemlidir. Bol su içmek gereklidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirilmelidir.

Kahramanmaraş'ın Temmuz ayındaki iklimi genellikle sıcak ve kuru olur. Ortalama gündüz sıcaklığı 33.4°C, gece sıcaklığı ise 19.2°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı düşüktür ve nem oranı %44 civarındadır. Bu nedenle Temmuz ayı boyunca benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu koşullarda kişisel sağlık ve konforu korumak için gerekli önlemler almak önemlidir. Olası olumsuz etkileri en aza indirmek gereklidir.