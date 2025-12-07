Kahramanmaraş 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 7 Aralık 2025 Pazar günü hava koşulları farklılıklar gösterecek. Türkoğlu ilçesinde orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde ise yoğun çiseleyen yağmur tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar en düşük 3.7°C ile 6.8°C arasında değişecek. En yüksek sıcaklık ise 15.8°C ile 16.3°C arasında olacak. Nem oranı %84 ile %94 arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 1.8 km/h ile 2.5 km/h arasında esmesi bekleniyor.

8 Aralık Pazartesi günü yağmurlu ve bulutlu hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 9 Aralık Salı günü hafif çiseleyen yağmur görülecek. Bulutlu hava bu günde etkili olacak. 10 Aralık Çarşamba günü ise orta şiddetli çiseleyen yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 1.8°C ile 4.8°C arasında olacak. En yüksek sıcaklık ise 9.7°C ile 15.9°C arasında değişecektir. Nem oranı %84 ile %94 arasında kalacak. Rüzgar hızı yine 1.8 km/h ile 2.5 km/h arasında esmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşüktür. Yağışların yoğunluğu sebebiyle vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Sürücülerin yağmurlu ve kaygan zeminlerde hız limitlerine uymaları gerekiyor. Dikkatli bir şekilde seyahat etmek de gerekmektedir. Yaya olarak dışarı çıkarken su birikintilerinden uzak durmalısınız. Uygun ayakkabılar giymek de kazaların önlenmesine yardımcı olur. Düşük sıcaklıklar nedeniyle hipotermi riski bulunmaktadır. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca açık hava etkinliklerinde vücut ısısının korunmasına özen gösterilmelidir.

Hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmak faydalıdır.