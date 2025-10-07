Kahramanmaraş 07 Ekim Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 7 Ekim 2025 Salı günü hava koşulları açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %37 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5.53 km/s olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 06:33, gün batımı ise 18:06 olarak belirlendi.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 8 Ekim Çarşamba günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 14°C ile 22.7°C arasında seyredecek. 9 Ekim Perşembe günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları öngörülüyor. O gün sıcaklık 13°C ile 16°C arasında olacak. 10 Ekim Cuma günü de hava güneşli geçecek. Sıcaklıklar 15°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmalısınız. Özellikle 9 Ekim Perşembe günü beklenen yağışlar için dikkatli olun. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız iyi bir fikir. Bununla birlikte, sıcaklık dalgalanmaları için giyiminizi kat kat yapmanız önerilir. Katları gerektiğinde çıkarıp giyerek ulaşabilirsiniz. Hem soğuk hem de sıcak havalarda rahatlıkla hareket edersiniz.

Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmak önemli. Ani değişikliklere uyum sağlamaya çalışmalısınız. Açık hava etkinlikleri düzenliyorsanız, hava durumunu kontrol edin. Gerekli önlemleri almanızda fayda var.