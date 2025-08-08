HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 8 Ağustos 2025 Cuma günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Kahramanmaraş 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş, 8 Ağustos 2025 Cuma günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Hava sıcaklığının 40°C civarında seyretmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 41°C'ye ulaşacağı öngörülüyor. Nem oranı %19 seviyelerinde kalacak. Bu durum, hava koşullarını zorlaştırabilir. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 3.85 km hızla esecek. Bu, hava akışını hafifletecek. Ancak sıcaklıkların düşmesine önemli bir katkı sağlamayacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 9 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. 10 Ağustos Pazar günü de sıcaklık 41°C olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk taşıyabilir.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla geldiği zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketimi önerilir. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi, vücudun serin kalmasına yardımcı olacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gereklidir. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Sıcaklıkların yüksek olduğu dönemlerde hava kirliliği seviyeleri de artabilir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanların ve hassas bünyelerin, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Koruyucu önlemler almak da önemlidir. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanılması ve uygun koruyucu giysilerin tercih edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak, ekonomik fayda sağlayacaktır. Aynı zamanda çevreye olan etkileri azaltacaktır. Evlerde ve iş yerlerinde gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması, enerji tüketimini azaltmaya katkı sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorBayburt'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Aydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gittiAydın'da ilginç olay! Hamile kadın, önce polis zoruyla kocasını hastaneden kovdurdu sonra doğumhaneye gitti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

5 yıl geçince soluğu mahkemede alıyorlar!

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Yabancı Damat’ın yıldızı oyuncusuydu! Tatil pozlarına 'Yaşlanmışsın' yorumları...

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı

İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı!

İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.