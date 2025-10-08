HABER

Kahramanmaraş 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu açıklandı.

Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde hafif yağmurlu ve sıcaklık 18°C. Gündüz hafif yağmurlu olup sıcaklık 23°C'ye çıkacaktır. Akşam saatlerinde yağmur bekleniyor. Sıcaklık akşam 20°C olacak. Gece saatlerinde yeniden yağmur tahmin ediliyor. Sıcaklık gece 17°C'ye düşecek.

Rüzgar kuzeybatı yönünden esmeye devam edecek. Sabah saati 7 km/saat, gündüz 11 km/saat, akşam 12 km/saat ve gece 7 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %78, gündüz %62, akşam %71 ve gece %86 olarak öngörülmektedir. Basınç sabah ve gündüz 950 hPa olacak. Akşam 948 hPa seviyesine düşecektir. Gece ise tekrar 950 hPa olarak belirlenecek.

9 Ekim 2025 Perşembe günü hafif sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık 13.9°C ile 18.7°C arasında değişecek. 10 Ekim 2025 Cuma günü parçalı bulutlu bir hava olacak. Sıcaklık 10.3°C ile 24.3°C arasına yükselebilir.

Hava koşullarının değişken olması öngörülüyor. Planlarınızı yaparken esnek olunması önemlidir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket almanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu durum vücut ısınızı korumanızı gerektirir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
