Kahramanmaraş 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu hafif yağmurlu geçecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 18°C olacak. Gündüz yağmur devam edecek. Sıcaklık ise 23°C'ye çıkacak. Akşam saatlerinde yeniden yağmur bekleniyor. Sıcaklık akşam saatlerinde 20°C olacak. Gece saatlerinde de yağmur tahmin ediliyor. Sıcaklık 17°C'ye düşecek.

9 Kasım 2025 Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Hissedilen sıcaklık 15.4°C, en düşük sıcaklık 15.5°C, en yüksek sıcaklık 26.6°C olarak öngörülüyor.

10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava açık ve güneşli geçecek. Hissedilen sıcaklık 11.6°C, en düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 15.6°C tahmin ediliyor.

Hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışlar etkili olabilir. Gündüz saatlerinde ise hava sıcaklıkları artacak.

Sabah ve akşam saatlerinde yağmura karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz saatlerinde ise hava sıcaklıklarındaki artışı göz önünde bulundurmak gerekir. Uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Hava koşullarını takip etmek ve planlarınızı esnek tutmak önemlidir.