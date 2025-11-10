Kahramanmaraş 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu değişken olacak. Sabah hava sıcaklığı 14°C civarında seyredecek. Gün içinde sıcaklık 20°C'ye kadar yükselebilir. Nem oranı %30 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise 2.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:06, gün batımı saati 17:25 olacak.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. 11 Kasım Salı günü sıcaklık, 12.9°C ile 23.3°C arasında değişecek. Nem oranı %40 civarında olacak. 12 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 12.2°C ile 22.1°C arasında seyredecek. Nem oranı %45 seviyelerinde kalacak. 13 Kasım Perşembe günü ise sıcaklık 10.1°C ile 21.5°C arasında değişecek. Nem oranı %41 civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişiklikler önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu yüzden sabahları ve akşamları dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gün içinde sıcaklık 20°C civarına çıkabilir. Bu nedenle güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanımı faydalı olacaktır. Rüzgar hızı 2.6 km/saat olduğundan, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar bulunuyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.