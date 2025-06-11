Kahramanmaraş 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratacaktır.

12 Haziran Perşembe günü, hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar 39°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında kalacaktır. 13 Haziran Cuma günü de benzer sıcaklıklar devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 39°C, gece sıcaklıkları ise 22°C olarak tahmin edilmektedir. 14 Haziran Cumartesi günü rüzgarlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 36°C'ye düşerken, gece sıcaklıkları 21°C civarında olacaktır.

Bu sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Güneşin en dik olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Evlerde perdeleri kapalı tutarak ve fan veya klima kullanarak iç mekanlar serin tutulmalıdır.

Rüzgarlı Cumartesi günü, özellikle açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgar nedeniyle uçabilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Açık hava etkinlikleri mümkünse iptal edilmeli veya kapalı alanlarda gerçekleştirilmelidir. Rüzgarın oluşturabileceği toz ve alerjenlere karşı hassasiyeti olanlar, dışarı çıkmamalı veya koruyucu maskeler kullanmalıdır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak ve rüzgarlı hava koşulları beklenmektedir. Alınacak önlemler, kişisel sağlığı korumak ve olası olumsuz etkileri en aza indirmek açısından büyük önem taşımaktadır.