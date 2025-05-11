Kahramanmaraş 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında, gece ise 14°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

12 Mayıs Pazartesi günü hava durumu benzer şekilde bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar biraz daha yüksek seyredecek. Gündüz, 29°C, gece ise 16°C civarında olacak. 13 Mayıs Salı günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 15°C civarında olacaktır. 14 Mayıs Çarşamba günü hava durumu yine bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 13°C civarında seyredecek.

Kahramanmaraş'ın Mayıs ayı iklimi, ortalama 17.7°C gündüz ve 11.9°C gece sıcaklıklarıyla karakterizedir. Yağış miktarı ortalama 33 mm’dir. Nem oranı ise %58’dir. Bu dönemde, yağmurlu gün sayısı ortalama 4'tür. Güneşli saat sayısı ise 11 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde yağışların artması beklenmektedir. Bu özellikle 13 Mayıs Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlarla duyulacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Sıcaklıkların 30°C civarına ulaşacağı günlerde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak gereklidir. Bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek önem taşır. Aksi takdirde, aşırı sıcaklardan kaynaklanabilecek sağlık sorunları yaşanabilir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Yağışların artması beklenmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir yaşam sürdürmek açısından önemlidir.