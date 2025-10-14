Kahramanmaraş 14 Ekim Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 16°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 6.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:39'dur. Gün batımı saati ise 17:56 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde 15 Ekim Çarşamba'dan 17 Ekim Cuma'ya kadar hava koşulları açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 17°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı %28 ile %43 arasında bekleniyor. Rüzgar hızları 5 km/saat ile 6.9 km/saat arasında tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava genellikle ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Rüzgar hızları düşük olacağından rahatsızlık yaşanması olası değildir.

Sonuç olarak Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava açık ve güneşli olacak. Bu dönemi açık hava etkinlikleri için değerlendirebilirsiniz. Ancak sabah ve akşam serinliğine karşı dikkatli olmalısınız.