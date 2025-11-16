HABER

Kahramanmaraş 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 16 Kasım 2025 tarihinde hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 11°C’ye, gece ise 0°C’ye kadar düşecek. 17 Kasım’da sıcaklık 12°C’ye yükselecek. Ardından 18 ve 19 Kasım'da havanın puslu ve güneşli olması bekleniyor. Bu dönemde gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi önem taşıyor. Uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak akıllıca olacaktır.

Kahramanmaraş'ta 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 11°C civarında hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 0°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 5 km hızla esecek.

17 Kasım Pazartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklık 12°C'ye kadar yükselecek. 18 Kasım Salı günü hava puslu ve güneşli olacak. Bu günde sıcaklık 12°C civarında seyredecek. 19 Kasım Çarşamba günü benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 11°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına inmesi öngörülüyor. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi önemlidir. Sürücülerin yola çıkmadan önce araçlarının kış koşullarına uygun olup olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir. Yolculuk sırasında hız limitlerine uymaları da önemlidir. Açık alanlarda vakit geçirecek olanlar uygun giyinmelidir. Soğuk algınlığına karşı önlem almak da önerilmektedir.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşulları değişken olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek. Vatandaşların hava durumunu düzenli olarak takip etmesi önemlidir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
