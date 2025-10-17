HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 17 Ekim 2025 tarihinde serin ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca açık ve güneşli bir atmosferde en yüksek sıcaklık 29.2°C, en düşük sıcaklık ise 15.7°C civarında seyredecek. İzleyen günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Kapalı ve bulutlu günlerin yanı sıra açık ve güneşli havalar da devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacak. Ancak ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Kahramanmaraş 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Kahramanmaraş, 17 Ekim 2025 Cuma günü serin ve güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 29.2°C, en düşük sıcaklık ise 15.7°C civarında seyredecek. Nem oranı %43, rüzgar hızı saatte 6.9 km olacak. Gün doğumu saat 06:43, gün batımı ise 17:53 olarak gerçekleşecek.

18 Ekim Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu geçecek. En yüksek sıcaklık 30.6°C, en düşük sıcaklık 16.4°C olarak tahmin ediliyor. 19 Ekim Pazar günü hava açık olacak. Güneşli şekilde devam edecek. En yüksek sıcaklık 31.7°C, en düşük sıcaklık 17.3°C civarında olacak. 20 Ekim Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 30.8°C, en düşük sıcaklık 16.7°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Tarım faaliyetleri açısından da elverişli bir vaziyet var. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız önerilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önemli. Bol su içmek, sağlığınızı korumanızda yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lise öğrencisi kazada yaralandıLise öğrencisi kazada yaralandı
Torpil talebi ifşa oldu! Sosyal medya bu skandalı konuşuyorTorpil talebi ifşa oldu! Sosyal medya bu skandalı konuşuyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.