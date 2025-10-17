Kahramanmaraş 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 17 Ekim 2025 Cuma günü serin ve güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 29.2°C, en düşük sıcaklık ise 15.7°C civarında seyredecek. Nem oranı %43, rüzgar hızı saatte 6.9 km olacak. Gün doğumu saat 06:43, gün batımı ise 17:53 olarak gerçekleşecek.

18 Ekim Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu geçecek. En yüksek sıcaklık 30.6°C, en düşük sıcaklık 16.4°C olarak tahmin ediliyor. 19 Ekim Pazar günü hava açık olacak. Güneşli şekilde devam edecek. En yüksek sıcaklık 31.7°C, en düşük sıcaklık 17.3°C civarında olacak. 20 Ekim Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 30.8°C, en düşük sıcaklık 16.7°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Tarım faaliyetleri açısından da elverişli bir vaziyet var. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmakta fayda var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanız önerilir. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak önemli. Bol su içmek, sağlığınızı korumanızda yardımcı olacaktır.