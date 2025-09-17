HABER

Kahramanmaraş 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü, puslu güneşli bir hava ile karşılanacak.

Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü, puslu güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin Eylül ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 18 Eylül Perşembe günü, gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında olacak. 19 Eylül Cuma günü, sıcaklıkların 27°C'ye düşmesi ve gece sıcaklıklarının 14°C civarında seyretmesi öngörülüyor. 20 Eylül Cumartesi günü de benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıkların etkili olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam saatlerine kaydırmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmak açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysilerin tercih edilmesi, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekiyor.

Rüzgar hızlarının düşük seviyelerde kalması bekleniyor. Bu durum, hava koşullarının daha sakin olacağı anlamına geliyor. Ancak, nem oranının artmasıyla birlikte hava daha bunaltıcı hale gelebilir. Nemli ortamlardan uzak durmak ve gerektiğinde serin alanlarda vakit geçirmek, rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak ve puslu güneşli bir hava bekleniyor. Uygun önlemler alarak ve hava durumunu dikkate alarak günlük aktivitelerinizi planlamak, sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirmenize katkı sağlayacaktır.

