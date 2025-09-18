HABER

Kahramanmaraş 18 Eylül Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'da 18 Eylül Perşembe günü hava durumu genellikle yağışlı olacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 17°C ile 32°C arasında değişecek. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde hava koşullarının hızla değişebileceğini ve ani yağışların meydana gelebileceğini gösteriyor.

19 Eylül Cuma günü hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. Parlak güneş ışığında sıcaklıklar 14°C ile 27°C arasında hissedilecek. 20 Eylül Cumartesi günü ise bol güneş ışığı ve 14°C ile 29°C arasındaki sıcaklıklar öngörülüyor. 21 Eylül Pazar günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi ve sıcaklıkların 13°C ile 31°C arasında değişmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde, özellikle 18 Eylül'deki ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Vatandaşlar hava koşullarını düzenli takip etmelidir. Ani yağışlara karşı uygun önlemler alınması gerekmektedir. Islanmamak için yanlarında şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlı havalarda dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, vücut ısısını korumak amacıyla kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek de sağlıklı kalmak için önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artabilir. Bu nedenle, güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak, şapka takmak ve uygun gözlükler kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcıdır. Sıcak havalarda susuz kalmamak için yeterli miktarda su içmeye özen göstermek gereklidir. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak da sağlıklı kalmak için önemlidir.

Kahramanmaraş'ta 18 Eylül 2025 ile sonraki günlerdeki hava koşullarında hazırlıklı olmak, vatandaşların sağlığı ve konforu açısından önem taşımaktadır.

