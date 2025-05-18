Kahramanmaraş 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, azalan bulutlarla birlikte sıcaklıkların 30°C civarında olması bekleniyor. 19 Mayıs Pazartesi günü puslu güneşli, 20 Mayıs Salı günü yine puslu güneşli ve 21 Mayıs Çarşamba günü puslu güneşli hava koşulları öngörülüyor. Sıcaklık gündüzleri 29-31°C arasında değişecek. Geceleri ise 13-15°C seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artabilir. Bu durum, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Şapka ve koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda bulunmak gerekir.

Sıcak havaların etkisiyle su kaybı artabilir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen göstermek önemlidir. Sıcak saatlerde ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerekir. Daha hafif ve sindirimi kolay besinleri tercih etmek sindirim sistemini rahatlatacaktır.

Rüzgar hızlarının 15-20 km/saat arasında olması bekleniyor. Açık alanlarda rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toz ve alerjenlere karşı hassasiyeti olanların dikkatli olması faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle açık hava etkinlikleri planlayanların, uçabilecek eşyaları sabitlemeleri önerilir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlamalarınızı buna göre yapmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.