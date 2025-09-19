HABER

Kahramanmaraş 19 Eylül Cuma hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 19 Eylül Cuma hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ta 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Gece hava sıcaklığının ise 14°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 20 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 30°C'ye ulaşacak. 21 Eylül Pazar günü de sıcaklığın 30°C civarında olması bekleniyor. 22 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 32°C'ye kadar yükselebilir.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı olabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya koruyucu giysi kullanılmalıdır. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında gölge alanlarda kalmaya dikkat edilmelidir. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır.

Evde kalındığında serin tutmak için perdeleri kapalı tutmak faydalı olacaktır. Vantilatör veya klima kullanmak ortam sıcaklığını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı vücut ısısını düzenlemek için hafif ve bol giysiler tercih edilmelidir.

Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisiyle uçabilecek nesnelerden uzak durulmalıdır. Açık hava etkinlikleri rüzgarın şiddetinin azaldığı saatlere planlanmalıdır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Dışarıda bulunduğunuzda bol su tüketmeli, güneşten korunmalı, hafif giysiler tercih etmelisiniz. Evde kalırken ortamı serin tutarak rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

