Kahramanmaraş 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü güneşli bir hava ile karşılaşacak.

Ufuk Dağ

Kahramanmaraş, 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü güneşli bir hava ile karşılaşacak. Gündüz sıcaklıkları 36°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 22°C olarak öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir.

21 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 40°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı 21°C civarında seyredecek. 22 Ağustos Cuma günü de sıcaklıkların 40°C civarında olması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için yine risk oluşturabilir.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek iyi bir seçenektir. Dışarı çıkarken şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cildinizi korumaya yardımcı olur. Bu önlemler, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmanıza destek sağlayacaktır.

