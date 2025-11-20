HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 20 Kasım Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş’ta 20 Kasım 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık sabah 7,6°C, öğle 17,7°C olarak bekleniyor. 21-23 Kasım tarihlerinde ise parçalı bulutlu ve kapalı hava koşulları söz konusu. Sıcaklıklar 6,4°C ile 20,4°C arasında değişecek. Mevsim normallerine uygun sıcaklıklarda kat kat giyinmek önem taşıyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ise açık hava etkinlikleriniz için faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş 20 Kasım Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacaktır. Sabah saatlerinde sıcaklık 7,6°C. Öğle saatlerinde ise 17,7°C olarak tahmin edilmektedir. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Nem oranı %78, rüzgar hızı 5,1 km/saat beklenmektedir. Gün doğumu saati 07:17, gün batımı saati ise 17:18'dir.

21 Kasım Cuma günü hava parçalı bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 6,6°C ile 18,3°C arasında değişecektir. 22 Kasım Cumartesi günü de benzer şekilde parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 6,4°C ile 18,5°C arasında seyredecektir. 23 Kasım Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8,1°C ile 20,4°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecektir. Gün içinde sıcaklıklar 15°C ile 20°C arasında değişecektir. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda yarar vardır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Su tüketimine özen göstermek önemlidir. Nemli ortamlardan uzak durmak sağlığınız için gereklidir.

Rüzgar hızının düşük olması nedeniyle açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamalısınız. Güncel hava raporlarını takip etmek, planlarınıza yardımcı olacaktır. 23 Kasım Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Açık hava etkinlikleriniz varsa, alternatif planlar yapmanızda fayda vardır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşulları ılımandır. Mevsim normallerinde seyredecektir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve önlemler almak, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çok rahat, kaliteli ve çok hafif!Çok rahat, kaliteli ve çok hafif!
Alanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldüAlanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.