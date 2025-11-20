Kahramanmaraş 20 Kasım Perşembe hava durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 20 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacaktır. Sabah saatlerinde sıcaklık 7,6°C. Öğle saatlerinde ise 17,7°C olarak tahmin edilmektedir. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Nem oranı %78, rüzgar hızı 5,1 km/saat beklenmektedir. Gün doğumu saati 07:17, gün batımı saati ise 17:18'dir.

21 Kasım Cuma günü hava parçalı bulutlu olacaktır. Sıcaklıklar 6,6°C ile 18,3°C arasında değişecektir. 22 Kasım Cumartesi günü de benzer şekilde parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 6,4°C ile 18,5°C arasında seyredecektir. 23 Kasım Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8,1°C ile 20,4°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecektir. Gün içinde sıcaklıklar 15°C ile 20°C arasında değişecektir. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecektir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanızda yarar vardır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Su tüketimine özen göstermek önemlidir. Nemli ortamlardan uzak durmak sağlığınız için gereklidir.

Rüzgar hızının düşük olması nedeniyle açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamalısınız. Güncel hava raporlarını takip etmek, planlarınıza yardımcı olacaktır. 23 Kasım Pazar günü hava kapalı ve bulutlu olacaktır. Açık hava etkinlikleriniz varsa, alternatif planlar yapmanızda fayda vardır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşulları ılımandır. Mevsim normallerinde seyredecektir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve önlemler almak, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.