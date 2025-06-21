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Kahramanmaraş 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Kahramanmaraş 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kahramanmaraş'ta 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığının 36°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin yaz aylarının tipik koşullarını yansıtmaktadır.

22 ve 23 Haziran tarihlerinde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 22 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 34°C civarında olması beklenmektedir. 23 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 35°C'ye ulaşacaktır. Bu dönemde hava genel olarak güneşli olacak. Gece sıcaklıkları 16°C ile 19°C arasında değişecektir.

Böylesi yüksek sıcaklıkların hakim olduğu günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmak, güneş çarpması riskini artırabilir. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmak ve güneş ışınlarından korunmak faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Dehidrasyonu önlemek için bol su içmek ve su kaybını dengelemek önemlidir. Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olacaktır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunmaları önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceğini unutmamak gerekir. Bu dönemde enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazlar kapalı tutulmalıdır. Ayrıca, enerji verimli ürünlerin kullanılması çevreye katkı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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