Kahramanmaraş 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş’ta 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 22°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 23 Ekim Perşembe günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Ancak, 24 Ekim Cuma hafif yağmurlar olabilir. Su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluk giymek önemli. Trafik koşulları yağmurlu günlerde olumsuz etkilenebilir, bu nedenle seyahat planlarınızı gözden geçirin.

Kahramanmaraş 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkların 22°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %38. Rüzgar hızı ise 8.7 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:47. Gün batımı saati 17:45 olarak hesaplanmıştır.

23 Ekim Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 22°C civarında olması bekleniyor. 24 Ekim Cuma günü ise hafif yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor. Bu günde sıcaklıkların 22°C civarında seyretmesi tahmin edilmekte. 25 Ekim Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 21°C civarında olacağı düşünülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk giymek önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar da ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Seyahat planlarınızı yaparken ekstra zaman ayırmak faydalı olur. Günlük hava durumunu kontrol etmek, planlarınızı yapmanıza yardımcı olur.

hava durumu Kahramanmaraş
