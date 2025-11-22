Kahramanmaraş 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 8.2°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 18.5°C'ye kadar yükselebilir. Hava az bulutlu ve güneşli olacak. Nem oranı %88 civarında. Rüzgarın hızı 4.7 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:19. Gün batımı saati ise 17:17 olarak hesaplandı.

23 Kasım 2025 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 6°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %78. Rüzgar hızı 5.6 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:20. Gün batımı saati 17:17 olacaktır.

24 Kasım 2025 Pazartesi günü, Kahramanmaraş'ta hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 12.1°C ile 17.4°C arasında değişmesi tahmin ediliyor. Nem oranı ve rüzgar hızı hakkında kesin bilgi yok. Ancak yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olunması önemlidir.

25 Kasım 2025 Salı günü, Kahramanmaraş'ta orta şiddetli çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 9.3°C ile 15.2°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızı hakkında kesin bilgi bulunmamakta. Yine yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olması bekleniyor. Yağışların artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Vatandaşların hava durumunu düzenli takip etmeleri önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olabilir. Trafik koşulları yağmurlu günlerde olumsuz etkilenebilir. Seyahat planlarınızı gözden geçirmeniz ve gerekli önlemleri almanız önemlidir.