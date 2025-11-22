HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş’ın hava durumu, 22 Kasım 2025’te 8.2°C ile güne başlayacak ve 18.5°C’ye kadar yükselecek. 23 Kasım’da kapalı hava ile sıcaklık 6°C ila 20°C arasında değişecek. 24 ve 25 Kasım’da hafif ve orta şiddette yağmurlar bekleniyor. Nem oranı %78’e kadar çıkabilir. Vatandaşların hava koşullarını takip etmeleri, yağışlı günlerde önlem almaları gerekmektedir. Seyahat planları buna göre düzenlenmelidir.

Kahramanmaraş 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Kahramanmaraş'ta 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 8.2°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 18.5°C'ye kadar yükselebilir. Hava az bulutlu ve güneşli olacak. Nem oranı %88 civarında. Rüzgarın hızı 4.7 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:19. Gün batımı saati ise 17:17 olarak hesaplandı.

23 Kasım 2025 Pazar günü, Kahramanmaraş'ta hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 6°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %78. Rüzgar hızı 5.6 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:20. Gün batımı saati 17:17 olacaktır.

24 Kasım 2025 Pazartesi günü, Kahramanmaraş'ta hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 12.1°C ile 17.4°C arasında değişmesi tahmin ediliyor. Nem oranı ve rüzgar hızı hakkında kesin bilgi yok. Ancak yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olunması önemlidir.

25 Kasım 2025 Salı günü, Kahramanmaraş'ta orta şiddetli çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 9.3°C ile 15.2°C arasında değişecek. Nem oranı ve rüzgar hızı hakkında kesin bilgi bulunmamakta. Yine yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişkenlik olması bekleniyor. Yağışların artabileceği göz önünde bulundurulmalı. Vatandaşların hava durumunu düzenli takip etmeleri önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olabilir. Trafik koşulları yağmurlu günlerde olumsuz etkilenebilir. Seyahat planlarınızı gözden geçirmeniz ve gerekli önlemleri almanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gribi atlattınız mı? Asıl tehlike şimdi başlıyorGribi atlattınız mı? Asıl tehlike şimdi başlıyor
Uzun namlulu silahla birini öldürdü! Nefes kesen kovalamacaUzun namlulu silahla birini öldürdü! Nefes kesen kovalamaca

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.