HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş 22 Nisan Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş'ta 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C ile 28°C arasında değişecek. Çarşamba günü yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Sıcaklıklar 12°C ile 29°C arasında seyredecek. Perşembe günü artan bulutlarla birlikte hava sıcaklıkları 13°C ile 25°C arasında olacak. Cuma günü ise yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında değişecek.

Kahramanmaraş 22 Nisan Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişiklikler dikkat çekiyor. Özellikle Çarşamba ve Cuma günleri yağışların etkili olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Planlarını esnek tutmak da faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Bu durum, uygun giyim tercihleri yapmayı gerektirebilir.

Sağanak yağışların etkili olduğu günlerde su birikintileri oluşabilir. Yollar kayganlaşabilir. Sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Hız limitlerine uymak da önemlidir. Yağışların neden olabileceği olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak önemlidir. Bu, olası olumsuz etkileri en aza indirgemek açısından faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadıİmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadı
Elazığ'da Anadolu benekli semenderi görüntülendiElazığ'da Anadolu benekli semenderi görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.