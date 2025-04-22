Kahramanmaraş 22 Nisan Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarındaki değişiklikler dikkat çekiyor. Özellikle Çarşamba ve Cuma günleri yağışların etkili olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Planlarını esnek tutmak da faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Bu durum, uygun giyim tercihleri yapmayı gerektirebilir.

Sağanak yağışların etkili olduğu günlerde su birikintileri oluşabilir. Yollar kayganlaşabilir. Sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Hız limitlerine uymak da önemlidir. Yağışların neden olabileceği olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak önemlidir. Bu, olası olumsuz etkileri en aza indirgemek açısından faydalı olacaktır.