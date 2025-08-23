Kahramanmaraş 23 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye kadar yükselmesi beklenmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirecekler için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 24 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığının 39°C, 25 Ağustos Pazartesi günü ise 38°C civarında olması beklenmektedir. Bu durum, bölgedeki sıcak hava dalgasının birkaç gün daha sürmesini göstermektedir.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su tüketmeye özen gösterin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Evde kalacağınız zamanlarda serin ortamlarda bulunmaya dikkat edin. Klima veya vantilatör gibi cihazlarla ortamı serin tutun. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların bu dönemde daha dikkatli olmaları önerilmektedir.

Sıcak hava dalgaları, bölgedeki tarım ürünleri üzerinde de olumsuz etkiler yaratabilir. Çiftçilerin, sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri önemlidir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamaya dikkat edilmelidir. Bu dönemde orman yangınları riski de artmaktadır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

Kahramanmaraş'ta aşırı sıcak hava koşulları devam edecektir. Bu dönemde, kişisel sağlık ve çevre güvenliği açısından gerekli önlemleri alarak, zorlu hava koşullarından en az şekilde etkilenebilirsiniz.