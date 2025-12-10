HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa’da hafif ticari araç devrildi: Baba ve oğlu yaralandı

Şanlıurfa’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi.

Şanlıurfa’da hafif ticari araç devrildi: Baba ve oğlu yaralandı

Şanlıurfa’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu yaralandı.

Şanlıurfa’da hafif ticari araç devrildi: Baba ve oğlu yaralandı 1

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. T.M. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü T.M. ile oğlu F.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, baba ve oğlu sağlık ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’da hafif ticari araç devrildi: Baba ve oğlu yaralandı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da feci kaza: Tır ile panelvan çarpıştı: 5 yaralıTekirdağ'da feci kaza: Tır ile panelvan çarpıştı: 5 yaralı
Erzurum'da yaban keçisi avlamaya çalışan 2 kişiye 36 bin 700 lira cezaErzurum'da yaban keçisi avlamaya çalışan 2 kişiye 36 bin 700 lira ceza

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Son ankette MHP ve DEM Parti detayı! 25 yıldır böylesi görülmemişti

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

Kritik eşik aşıldı, böylesi ilk kez oldu... Rekor

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.